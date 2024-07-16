الكونجرس لـ البيت الأبيض: هل تبادلت روسيا والصين معلومات عن أسلحة الغرب؟

جدة - نرمين السيد - الكونجرس الأمريكي طالبت لجنة من الكونجرس الأمريكي، تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، البيت الأبيض بالكشف عن تفاصيل بشأن احتمال تبادل روسيا الرؤى والمعلومات مع الصين حول سبل مواجهة الأسلحة الأمريكية المستخدمة في حرب أوكرانيا.



ووفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء، ففي رسالة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حذرت اللجنة من إجراءات تتبعها موسكو في ساحة المعركة لتقويض بعض أنظمة الأسلحة الأمريكية، من المرجح أن تنتقل إلى الصين.

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