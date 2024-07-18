البرلمان الأوروبي يعيد انتخاب أرسولا فون دير لاين لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

أعاد البرلمان الأوروبي، انتخاب أرسولا فون دير لاين، رئيسة للمفوضية الأوروبية لولاية ثانية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وسعت أورسولا فون دير لاين، لإقناع النواب الأوروبيين بمنحها ولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية من خلال طرح خارطة طريق لضمان غالبية واسعة تراوح بين الخضر وحزب جورجيا ميلوني اليميني المتشدد، وفقا للقناة الإخبارية.

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