مقتل قائد ميداني لـ «حزب الله» في ضربة إسرائيلية بجنوب لبنان

هذا، وذكر مصدران أمنيان، أن أحد القتيلين في الغارة الإسرائيلية هو قائد ميداني في وحدة "الرضوان" التابعة لـ "حزب الله".
وأوضح المصدران أن حبيب معتوق، الذي قتل في الغارة، كان قد حلّ بديلاً لقائد آخر في وحدة الرضوان قُتل في هجوم إسرائيلي في وقت سابق من العام الحالي.
وأضاف أن معتوق قُتل في واحدة من عدة غارات استهدفت بلدتي صفد البطيخ والجميجمة الواقعتين على الحدود.
وقال مدير مستشفى تبنين الحكومي، محمد حمادي، لـ "رويترز"، إنَّ 18 جريحًا وصلوا إلى المستشفى بعد الغارات، منهم اثنان في حالة حرجة.
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