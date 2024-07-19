بلينكن يؤكد تضامن أمريكا مع سلطنة عمان

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جدة - نرمين السيد - وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تضامن بلاده مع الشعب العماني وأشاد بجهود الشرطة العمانية في التعامل مع الهجوم، وفقًا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية مساء الخميس.
وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، حيث قدم بلينكن تعازيه في حادث إطلاق النار الذي استهدف المصلين في مسجد بمسقط.
تطرق الوزيران أيضًا إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مشددين على أهمية إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير ومستدام في جميع أنحاء القطاع.
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