بلينكن يؤكد تضامن أمريكا مع سلطنة عمان

قدمت الولايات المتحدة تعازيها لسلطنة عمان عقب الهجوم الذي استهدف مسجدًا في العاصمة مسقط.





أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تضامن بلاده مع الشعب العماني وأشاد بجهود الشرطة العمانية في التعامل مع الهجوم، وفقًا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية مساء الخميس.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره العماني، بدر البوسعيدي، حيث قدم بلينكن تعازيه في حادث إطلاق النار الذي استهدف المصلين في مسجد بمسقط.

تطرق الوزيران أيضًا إلى الجهود الدبلوماسية المستمرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مشددين على أهمية إطلاق سراح الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير ومستدام في جميع أنحاء القطاع.