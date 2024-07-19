اختتام مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن.. وكلمة مرتقبة لـ ترامب

جدة - نرمين السيد - جانب من مؤتمر الحزب الجمهوري في ولاية ويسكونسن الأمريكية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن مؤتمر الحزب الجمهوري يختتم أعماله بولاية ويسكونسن الأمريكية.





ومن المقرر أن يلقي دونالد ترامب الخطاب الختامي للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري لأول مرة مبعد محاولة اغتياله يوم السبت الماضي. ويأتي هذا أيضًا في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس جو بايدن دعوات متجددة من زملائه الديمقراطيين للتنحي، قبل مؤتمر الحزب الشهر المقبل.

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