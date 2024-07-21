العالم اليوم - وفاة لاعب مصري بعد انقلاب قاربه في النيل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 يوليو 2024 04:21 مساءً - أعلنت وزارة الرياضة المصرية، الأحد، وفاة لاعب نادي الكهرباء للتجديف محمد عمرو مصطفي، بعد حادث غرقه أثناء التدريبات أمس السبت.

وقالت الوزارة في بيان " تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة في وفاة محمد عمرو مصطفي نادي الكهرباء للتجديف، بعد العثور علي جثمانه، بعد حادث غرقه خلال التدريبات".

وأشارت إلى أن وزير الرياضة وجه الإتحاد المصري للكانوي والكياك، بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة منذ غرق اللاعب أمس أثناء التدريبات.

وكان الاتحاد المصري للكانوي قد أعلن عن اختفاء لاعب نادي الكهرباء، محمد عمرو مصطفى البالغ من العمر 17 عامًا، أثناء تدريباته في نهر النيل.

وأوضح الإتحاد بأنه تلقى إخطارًا يوم السبت بوقوع حادث انقلاب قارب واختفاء اللاعب أثناء التدريبات في مقر النادي بمنطقة الزمالك في القاهرة، والذي يطل على نهر النيل.