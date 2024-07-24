الجوع يطال 9 في المئة من سكان العالم!أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة عن مساهمة الصراعات والاضطرابات الاقتصادية والمناخ في تعطيل الجهود المبذولة للحد من الجوع العام الماضي، ما أثر على نحو 9 بالمئة من سكان العالم.

وقدرت الوكالات الأممية منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، في تقرير مشترك، أن نحو 733 مليون شخص قد واجهوا الجوع في 2023، وهو المستوى الذي ظل ثابتا لمدة ثلاث سنوات بعد ارتفاع حاد في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، منوهة إلى أن الجوع أثر على واحد من كل خمسة أشخاص في إفريقيا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ شخصا من كل 11 شخصا عام 2022، بينما أحرزت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تقدما في هذا المجال، غير أن آسيا تعثرت في تحقيق هدف القضاء على نقص التغذية، وتأمين الوصول المنتظم إلى الغذاء الكافي للجميع في تلك الفترة.

ولفت التقرير إلى أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد أثر على نحو 2.33 مليار شخص العام الماضي، أي ما يقرب من 29 بالمئة من سكان العالم، محذرا من أن العالم لا يزال بعيدا جدا عن تحقيق الهدف الأممي المتمثل بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

كما أشار إلى أن الصراعات والفوضى المناخية والانكماش الاقتصادي شكلت الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، حيث تجتمع هذه العوامل الكامنة مع استمرار عدم المساواة، وعدم القدرة على تحمل تكاليف النظم الغذائية الصحية والبيئات الغذائية غير الصحية، بشكل متواتر وأكثر شدة، لتزيد من مخاطر توسع دائرة الجوع وانعدام الأمن الغذائي عالميا.

يذكر أن من بين أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة وغاياتها الـ169، القضاء على الجوع بحلول عام 20230، وتحسين الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.