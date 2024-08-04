العالم اليوم - السعودية تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان "فورا"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 أغسطس 2024 05:22 مساءً - دعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، مواطنيها إلى مغادرة لبنان بشكل فوري.

وقالت الوزارة في بيان: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان، وتجدد السفارة دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزاما بقرار منع السفر إلى لبنان".

وكثفت دول عربيية وغربية دعواتها لرعاياها الى مغادرة لبنان وإيران، مع إعلان بعض شركات الطيران تعليق رحلاتها.

وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، ومع تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة.

الأردن تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان

كما طلبت الحكومة الأردنية من رعاياها مغادرة لبنان "بأقرب وقت ممكن" وسط مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية إنها "تهيب... بالمواطنين عدم السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، كما وتطلب من المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن".

ونقل بيان عن الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة قوله إن "هذه التوصية تأتي من منطلق التحوط لأي تطورات في ضوء الوضع الإقليمي، والحرص على سلامة المواطنين".

ودعاهم إلى "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت".