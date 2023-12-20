انت الأن تتابع خبر موسكو توسّع قائمة الممنوعين من دخول أراضيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الحكومة الروسية، الثلاثاء، عن توسيع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، ردًا على حزمة العقوبات الأوروبية الثانية عشرة.

وقالت الحكومة الروسية في بيان صحفي :"ردًا على هذه الإجراءات غير الودية وغير المشروعة التي تقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي، إنّ الجانب الروسي وسع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "هذه القيود تنطبق أيضا على المشاركين في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين صوتوا لصالح قرار يهدف إلى التدخل العلني في الشؤون الداخلية الروسية".