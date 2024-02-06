انت الأن تتابع خبر بن غفير:أربي أطفالي على احترام الإنسانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هاجم شوبال بن غفير نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفا إياه "بالخرف"، قبل أن يسحب كلامه ويعتذر هو ووالده.



وكتب شوبال في منشور على منصة "إكس"حذفه لاحقا: "في هذه الأوقات الصعبة، من المهم زيادة الوعي بمرض ألزهايمر، وهو مرض تنكسي يصيب الدماغ وهو السبب الأكثر شيوعا للتدهور المعرفي والخرف في سن الشيخوخة، وهو مرض خطير يضعف أداء الشخص وقدرته على التصرف". وأرفق تغريدته بصورة للرئيس الأمريكي بايدن.



وتراجع بن غفير الابن عن تغريدته، واستبدلها بأخرى كتب فيها: "السيد الرئيس، معذرة".



على إثر ذلك، اعتذر بن غفير من الرئيس الأمريكي، وكتب على منصة "إكس": "شوبال ابني، هو المفضل لدي على الإطلاق، لكنه ارتكب الليلة خطأ فادحا في تغريدة أرفضها بشدة".



وأضاف: "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة، والرئيس بايدن صديق لإسرائيل. وحتى لو كنت أختلف مع سلوكه، فلا مجال، لا سمح الله، للأسلوب المذموم".



وتابع بن غفير: "احترام الإنسانية هو أولا وثانيا، هكذا أقوم بتربية أطفالي. وأعتذر عن كلام ابني".



وفي وقت سابق، تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لهجوم كبير بعد تصريحات له عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إنه: "بدل أن يعطينا بايدن دعما كاملا فإنه مشغول بإعطاء المساعدات الإنسانية لغزة. لو كان ترامب رئيسا لكان تصرف الولايات المتحدة مختلفا تماما"، مضيفا: "أعتقد أن إدارة بايدن تعرقل المجهود الحربي الإسرائيلي".