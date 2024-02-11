انت الأن تتابع خبر مجازر الاحتلال تتواصل وعشرات الشهداء والجرحى في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر الأحد، قصفه على مناطق مختلفة من القطاع، لا سيما وسطه وجنوبه، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر صحية في قطاع غزة، باستشهاد 25 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات جراء قصف منزل يؤوي نازحين شرقي رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق وسط القطاع، مخلفة شهداء وجرحى.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة صباح الأحد، على مناطق جنوب مدينة خانيونس في القطاع المحاصر.

وكانت مصادر فلسطينية أفادت في وقت سابق اليوم، باستشهاد امرأة وإصابة عدد آخر بينهم طفلة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة أبو سلمية في دير البلح وسط القطاع.

وتستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات عنيفة في منطقة رفح، وسط أنباء عن اقتراب تنفيذ عملية اجتياح بري للمدينة المكتظة بأكثر من 1.3 مليون من الأهالي والنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

كما أفادت مصادر طبية الليلة الماضية، باستشهاد نحو 42 فلسطينيا جراء غارات الاحتلال على المنازل والمركبات في مدينة رفح منذ فجر السبت.

هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الأوكسجين إلى مستشفى الأمل منذ نحو أسبوع.

ونفى الهلال الأحمر تقارير أكدت قيام الاحتلال بإدخال أجهزة طبية إلى مستشفى الأمل، وأشار إلى أن قوات الاحتلال دمرت أجهزة طبية داخل المستشفى واعتدت على طاقمه قبل أن تعتقل 9 أشخاص.