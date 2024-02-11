انت الأن تتابع خبر ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجلت وزارة الصحة في غزة 112 شهيدا و173 مصابا في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28176 شهيدا و67784 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جانبه، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، ان الوضع الإنساني شمال قطاع غزة تجاوز المرحلة الكارثية، وبعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط.

وقال ان المواطنين شمال قطاع غزة لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب، والاحتلال يمنع وصول الشاحنات إلى محافظة شمال القطاع.

وحمل الثوابتة الاحتلال مسؤولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات، وقال: نطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على المدنيين وإنهاء الحرب والضغط على الاحتلال لكسر الحصار.

من ناحية ثانية، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل 12 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ أمس السبت، وأوضح أن عدد معتقلي الضفة ارتفع إلى 6950 معتقلا منذ 7 أكتوبر.