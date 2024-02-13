انت الأن تتابع خبر الصحفيين العرب يدين استمرار استهداف الصحفيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، ما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

وقال الاتحاد في بيان صدر عن رئيسه مؤيد اللامي، الثلاثاء، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين منذ بداية عدوانه على قطاع غزة، حيث استشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي 120 صحفيًا، مؤكدًا أنّ اعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين تتعارض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، تضامنه الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني، مطالبًا المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة والأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم غير المبررة، واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الأعزل .