انت الأن تتابع خبر البيت الأبيض يوضح حول الخطر السري الذي يهدد الأمن القومي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد البيت الأبيض، الخميس، أنّ "تهديد الأمن القومي الذي أشار إليه مشرّعون أميركيون يتعلق بتطوير روسيا سلاحًا مضادًا للأقمار الصناعية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، للصحافيين: "أستطيع أن أؤكد أن الأمر يتعلق بقدرة مضادة للأقمار الصناعية طورتها روسيا". لكنه أضاف "أنّ السلاح مثير للقلق لكن لا يمثل تهديدًا فوريًا لسلامة أي شخص".

وكان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الجمهوري مايك تورنر، قد حذّر، (الأربعاء)، من "خطر جدي على الأمن القومي الأميركي". وطالب، في بيان، الرئيس الأميركي جو بايدن برفع السرية عن معلومات استخباراتية متعلقة بهذا الخطر، كي يتمكن الكونغرس والإدارة والحلفاء من مناقشة الخطوات الضرورية للتصدي لهذا الخطر بشكل علني.