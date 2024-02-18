انت الأن تتابع خبر القمة الإفريقية تدعو للامتثال لقرارت العدل الدولية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالب البيان الختامي للقمة الإفريقية، دولة الاحتلال الإسرائيليّ بـ"الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بغزة".

وندد البيان، الأحد، بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء، مطالبا إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع الحصار الجائر المفروض عليه.

وأدان الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد 2.2 مليون مدني أعزل في قطاع غزة، مطالبا بإجراء تحقيق دولي مستقل في استخدام إسرائيل الأسلحة المحظورة دوليا، وفي استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية.

كما أدان الدعم المقدم من بعض الدول للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق العنان له لمواصلة عملياته العسكرية، وطالب برفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، أعمال الدورة العادية الـ 37 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي تحت شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2024 "تعليم إفريقي مناسب للقرن الحادي والعشرين: بناء أنظمة تعليمية مرنة لزيادة الوصول إلى التعلم الشامل ومدى الحياة وجودة ملائمة لإفريقيا".

