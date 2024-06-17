نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصاروخية ستانسيو.. رومانيا تتقدم على أوكرانيا بهدف نظيف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أوكرانيا ورومانيا، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة، ببطولة يورو 2024، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

- ملخص الشوط الأول

بدأت أحداث المباراة بشكل هادي من الفريقين، حيث تبادل المنتخبين الاستحواذ على الكرة في مناطق وسط الملعب وصولا بالدقيقة 15.

استمرت أحداث الشوط الأول وسط استحواذ كبير من جانب المنتخب الأوكراني الذي وصل إلى 70% دون وجود أي خطورة على المرمى، حتى الدقيقة 25.

- هدف رومانيا الأول

وشهدت الدقيقة 29، تسديدة صاروخية من خطأ قاتل من أندري لونين حارس أوكرانيا في تمرير الكرة، لتصل إلى دينييس مان لاعب رومانيا فمرر إلى نيكولا ستانسيو المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة صاروخية سكنت أعلى يمين المرمى.

الدقيقة 40، تسديدة ستانسيو تصطدم بعارضة لونين، لتمنع تسجيل الهدف الثاني.

وحاول لاعبي منتخب أوكرانيا الضغط بكل قوة لتعديل النتيجة في الشوط الأول ولكن دون أي خطورة وسط غلق دفاعي منظم من منتخب رومانيا، للحفاظ على نتيجة التقدم في الشوط الأول.