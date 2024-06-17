السعودية تفاجئ اليمنيين بهذا الإعلان ولأول مرة ؟..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، ممثلة في قيادة القوات المشتركة، إستضافة عددًا من ذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة اليمنية، والقوات المسلحة السعودية ودول التحالف في عمليات (عاصفة الحزم) و (إعادة الأمل) لأداء فريضة الحج.

تفاصيل قرار سعودي عاجل بشأن عدد من مساجد المملكة

وسخرت قيادة القوات المشتركة، كافة الخدمات والتسهيلات والإمكانات، ليؤدي الحجاج من ذوي الشهداء والمصابين من القوات المسلحة السعودية والقوات اليمنية ودول التحالف، مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

ووفقاً لوكالة الانباء السعودية (واس) فقد شكلت القوات المشتركة، فرق عمل مهمتها العناية بالحجاج من ذوي الشهداء والمصابين من القوات اليمنية منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم إلى أرض المملكة واستقبالهم وتمكينهم من أداء عمرتهم وحجهم، وزيارتهم للمدينة المنورة، والصلاة في المسجد النبوي.