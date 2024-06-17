نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رومانيا تسقط أوكرانيا بثلاثية نظيفة في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق منتخب رومانيا فوزا ثمينا وساحقا، أمام نظيره منتخب أوكرانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بيورو 2024، بثلاثة أهداف دون رد.

وتضم المجموعة الخامسة كل من، رومانيا وأوكرانيا وبلجيكا وسلوفاكيا.

- أحداث المباراة

شهد الشوط الأول هدوء تام في الناحية الهجومية بين المنتخبين، حيث انحصرت مناطق الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب.

وأنهى منتخب رومانيا شوط المباراة الأول بالتقدم بنتيجة هدف دون رد من تسديدة نجم خط وسط الملعب، ستانسيو، في الدقيقة 29 من تسديدة صاردوخية.

- الشوط الثاني

كثف لاعبي منتخب أوكرانيا، الضغط الهجومي على دفاعات رومانيا منذ انطلاق الشوط الثاني، لتعديل النتيجة والعودة إلى المباراة.

ووسط اندفاع لاعبي المنتخب الأوكراني في الضغط، شهدت الدقيقة 53 هدف رومانيا الثاني من تسديدة زاحفة بأقدام زافان مارين سكنت شباك لونين.

ولم يدم الحال طويلا، حيث عزز منتخب رومانيا تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 57، بأقدام دراجوس بعد عرضية متقنة من دينيس مان.

ورغم محاولات لاعبي المنتخب الأوكراني، إلا أنها لم ترتقي إلى خطورة إحراز هدف أو تعديل النتيجة لتنتهي أحداث المباراة بفوز رومانيا بثلاثية نظيفة.