نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يوزع 150 أضحية في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 150 أضحية في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 2.100 فرد من مرضى السرطان والفشل الكلوي وذوي الإعاقة، وذلك ضمن مشروع الأضاحي في الجمهورية اليمنية 1445هـ.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 2.330 أضحية للعائلات المحتاجة في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب في اليمن يستفيد منها 32.620 فردًا.

ويأتي ذلك امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لإدخال الفرحة والسرور على قلوب المحتاجين خلال أيام العيد