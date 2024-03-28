ارتفاع عدد شهداء لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات بغزة

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رياض - احمد صلاح - ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب غزة إلى 4.

واستهدف القصف الإسرائيلي الأربعاء، لجان العشائر المسؤولة عن تأمين المساعدات جنوب مدينة غزة.

من ناحية ثانية، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة في بيان ان كابوس المجاعة في شمال القطاع سيبقى قائما، إذا لم يتم إدخال المساعدات بشكل مستدام.

وقال: شعبنا بحاجة لإدخال المساعدات إلى غزة برا وجوا وبحرا، وما يتم إدخاله من المساعدات لا يتجاوز 5%‎ من الاحتياجات، وأصابنا الألم الشديد نتيجة سقوط شهداء جراء الإسقاط الجوي الخاطئ، وندعو دول العالم لإدخال البضائع والمساعدات عبر الطرق السليمة والصحيحة.

وتابع الثوابتة، انه على الرغم من القصف المستمر على سيارات ومراكز وكوادر الشرطة، فإن الداخلية الفلسطينية تقاتل من أجل تمتين الجبهة الداخلية وهي تؤدي مهامها بشكل مشرف في وقت مشرف رغم صعوبة الظروف.

وقال: نُعرب عن استنكارنا وإدانتنا البالغة لجريمة إغلاق المعابر مع غزة، وندعو إلى تجاوز إجراءات الاحتلال الهادفة لفرض إرادته على المعبر الفلسطيني المصري.