انت الأن تتابع خبر رغم الإجراءات المشددة .. 150 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح بالأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى أن نحو 150 ألف مصل أدوا مساء الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

ومنع الاحتلال دخول آلاف المواطنين من الضفة الغربية، ومنع مئات الشبان المقدسيين من الصلاة في المسجد، بحسب الأوقاف.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب الأقصى وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان ودققت في هوياتهم، تزامنا مع توافد المصلين للمسجد الأقصى.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.