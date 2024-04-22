انت الأن تتابع خبر خلال ساعات .. استقالة ثانية لمسؤول كبير بجيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي اللواء يهودا فوكس، الإثنين، اعتزامه الاستقالة من منصبه في أغسطس المقبل، لتكون استقالته المرتقبة هي الثانية من نوعها خلال ساعات لقائد كبير في جيش الاحتلال.

وأفادت قناة كان، التابعة لهيئة البث العبرية، بأنّ "فوكس أبلغ رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي بقراره الاستقالة"، وأضافت أنّ "استقالة فوكس المرتقبة تأتي بعد 3 سنوات فقط من توليه مهام منصبه، دون أن توضح سببها".

وفي وقت سابق من الإثنين، أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قبول استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، على خلفية فشله في كشف عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023".

وقال هاليفا في نص الاستقالة، الذي قدمه لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، إن "شعبة الاستخبارات لم تقم بالمهمة التي اؤتمنت عليها"، داعيًا إلى "تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث التي قادت الاحتلال إلى ما جرى يوم السابع من أكتوبر".

وتتبع شعبة الاستخبارات هيئة الأركان في الجيش، وتعدّ أكبر الأجهزة الاستخبارية، وتسند للهيئة مسؤولية تزويد الحكومة بالتقييمات الإستراتيجية التي على أساسها تُصاغ السياسات العامة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا الصراع.

