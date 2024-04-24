انت الأن تتابع خبر شهداء وجرحى في القصف المكثف .. قبيل اجتياح رفح المرتقب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من اجتياح بري قد تنفذه قوات الاحتلال لمدينة رفح المتكدسة بالنازحين جنوب القطاع.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل في حي السلام شرق رفح. كما شن طيران الاحتلال سلسلة من الغارات العنيفة على عدة أحياء في المدينة، ومنطقة المواصي غرب خان يونس، وقصف طيران الاحتلال حيي الزيتون والتفاح في مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

ودمرت الغارات الإسرائيلية برج الرائد ومركزًا تجاريًا في شارع الجلاء بالمدينة، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال مناطق شرق الشجاعية.

واستشهد فلسطينيٌّ وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال لمركبة مدنية في شارع يافا في مدينة دير البلح وسط القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيمي البريج والنصيرات، كما قصف طيران الاحتلال منزلًا شرق جباليا البلد شمال القطاع، وشن غارات عنيفة ومتتالية على بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة لمئات العائلات في البلدة إلى مدينة غزة ومخيمي جباليا والشاطئ.