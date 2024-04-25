انت الأن تتابع خبر رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة المنطقة العسكرية الوسطى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، الأربعاء، قيادة المنطقة العسكرية الوسطى.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز عسكري حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والواجبات والمهام التي تقوم بها تشكيلات ووحدات المنطقة العسكرية الوسطى.

وثمّن رئيس هيئة الأركان المشتركة جهود مرتبات المنطقة في مختلف مناطق مسؤولياتهم، مشيدًا بجاهزيتهم العالية في تنفيذ مهامهم وواجباتهم بكل كفاءة واقتدار.