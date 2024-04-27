انت الأن تتابع خبر روما تستدعي السفير الروسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الإيطالية أنها استدعت السفير الروسي، السبت، على خلفية إعلان موسكو وضع فرع مجموعة "أريستون تيرمو غروب" تحت سيطرة شركة الطاقة العامة الروسية العملاقة غازبروم.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني. في منشور على منصة إكس إن الحكومة تطالب بتوضيح بشأن تأميم مجموعة أريستون تيرمو غروب المتخصصة في معدات التدفئة وإنتاج الماء الساخن،مشيرا إلى أن الحكومة تعمل كذلك مع بروكسل بالتنسيق مع ألمانيا بعد استهداف مجموعة "بوش" أيضا.

وفي رسالة أخرى، قال تاياني إن روما "تقف إلى جانب الشركات، ومستعدة لحمايتها في جميع الأسواق الدولية".