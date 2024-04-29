انت الأن تتابع خبر الأمير هاري يزور بريطانيا الشهر المقبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري، إنه سيعود إلى بريطانيا للاحتفال بالذكرى العاشرة لانطلاق ألعاب إنفكتوس في مايو، قبل أن ينضم إلى زوجته ميغان في زيارة لنيجيريا.

ويعيش هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، في الولايات المتحدة مع ميغان وطفليهما بعد أن تخلى عن واجباته الملكية في 2020، ولم يعد هاري إلى بريطانيا منذ ذلك الحين إلا في مناسبات قليلة، إذ زارها لحضور أحداث مهمة مثل جنازة الملكة إليزابيث في عام 2022 وتتويج والده في مايو 2023.

وبحسب وكالة رويترز، فقد قال المتحدث باسمه إنّ هاري سيحضر قداسًا في كاتدرائية القديس بولس في لندن يوم 8 مايو للاحتفال بألعاب إنفكتوس، وهي بطولة دولية للمصابين والمرضى من أفراد الجيش أسسها هاري.

وبعد ذلك سينضم هاري إلى زوجته ميغان، دوقة ساسكس، في زيارة إلى نيجيريا. وقال المتحدث باسم هاري إن الزوجين تلقيا دعوة من رئيس الأركان لزيارة البلاد، ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الزيارة.

وشوهد هاري آخر مرة في بريطانيا في فبراير في لقاء موجز مع والده بعد أن أعلن الملك تشارلز أنه مصاب بالسرطان.