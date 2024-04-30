انت الأن تتابع خبر مقتل ضابطين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بانفجار وسط غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال مساء الاثنين، مقتل ضابطين وإصابة اثنين آخرين بجروح متوسطة في انفجار مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ثكنة "نتساريم" في وسط قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان تحت بند "سمح بالنشر": "سمح مكتب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بنشر أن المقاتلين الرقيب عيدو أبيب من كريات يام والرقيب كالكيدان مهري قتلا أمس في انفجار في مبنى كانا يقيمان فيه بالقرب من ممر نتساريم في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "وأصيب مقاتلان آخران بجروح متوسطة وتم إجلاؤهما بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".