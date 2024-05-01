انت الأن تتابع خبر حماس:بلينكن وزير خارجية إسرائيل وليس أمريكا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الدائرة السياسية لحركة "حماس" في الخارج سامي أبو زهري تعليقا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي زعم فيها أن "الحركة تعطل اتفاق وقف النار بغزة": "ليس غريبا أن تصدر هذه التصريحات من بلينكن المعروف عنه أنه وزير خارجية إسرائيل وليس أمريكا وهي محاولة لممارسة الضغط على حركة حماس وتبرئة الاحتلال".

ووصف أبو زهري تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول تعطيل "حماس" اتفاق وقف إطلاق النار، أنها مجرد "ممارسة للضغط".



وخلال لقاء جمعه مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء، في إطار زيارته إلى إسرائيل قال بلينكن: "حتى في هذه الأوقات الصعبة، نحن مصممون على التوصل إلى وقف لإطلاق النار يعيد الرهائن إلى ديارهم والتوصل إليه الآن. السبب الوحيد لعدم حصول ذلك هو حماس".



وقد التقى المسؤول الأمريكي بأبناء عائلات الأسرى الذين تظاهروا خارج الفندق الذي يقيم فيه بمدينة تل أبيب.