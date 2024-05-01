انت الأن تتابع خبر الإمارات تعلن الحداد لوفاة الشيخ طحنون بن محمد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، الذي وافته المنية الأربعاء.

وأصدر ديوان الرئاسة الاماراتي بيانًا، نقلته (وام)، وجاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عمه المغفور له سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة سبعة أيام اعتبارًا من اليوم.

والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، هو ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. شغل سابقاً منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية، ونائب رئيس المجلس الأعلى للبترول.

في نوفمبر 2018، أعيد تسمية الطريق الواصل من العين إلى دبي بإسمه تكريماً له.

الشيخ طحنون هو صهر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الإمارات الأسبق ومؤسسها، من خلال زواج شقيقته الشيخة حصة من الشيخ زايد.

كان الشيخ طحنون من القلّة القليلة التي رافقت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فنهل الخبرة العملية والمعرفية من الشيخ زايد الذي كان عليماً وضليعاً بأحوال أهالي العين وأخبارهم منذ أن كان ممثلاً للحاكم في منطقة العين بدوره، وقد كان من كوكبة الرجال الذين وضع فيهم الشيخ زايد ثقته المطلقة.

وكان الشيخ طحنون من ضمن العاملين مع الشيخ زايد على المشروع الإتحادي الذي توّج في الثاني من ديسمبر عام 1971 م بإعلان دولة الاتحاد، وقد شغل قبلها منصب وزير البلديات والزراعة منذ الأول من يوليو لعام 1971 كما تم تعيينه ممثلاً للحاكم في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي في يوم التاسع من أغسطس من نفس العام.

يشتهر الشيخ طحنون بقربه وتواصله المباشر مع أهالي المنطقة الشرقية حيث أن أغلب مناصبه الرسمية وسجله الحافل بخدمة الدولة ومواطنيها كان يتركز على عمله في مدينة الواحات ما جعله قريباً لشؤون المواطنين فيها ومتواصلاً معهم بشكل مباشر في أفراحهم ومناسباتهم.