انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تقصف معبر كرم أبو سالم واستنفار إسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلنت كتائب القسام قصف حشودات لقوات الاحتلال في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.



وأعلنت مواقع عبرية وقوع 4 اصابات واحدة منها خطيرة جراء صواريخ أطلقت من غزة على مستوطنة "كرم ابو سالم".

وردت قوات الاحتلال برد على مناطق في محيط معبر رفح ومخيم اللاجئين هناك.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن (10) اصابات وقعت منها (4) حرجة، وذلك جرّاء انفجار صاروخ قرب منشأة عسكرية اسرائيلية بغلاف غزة الجنوبي، فيما تحدّثت وسائل إعلام عن مقتل جنديين.

ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن الجيش الإسرائيلي استدعى مروحيات إلى موقع كرم أبو سالم لإجلاء المصابين بعد تعرضه لقصف بالصواريخ.