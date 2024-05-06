انت الأن تتابع خبر حماس توافق على المقترح القطري والمصري بوقف إطلاق النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مصدر قيادي بحماس: إن حركة حماس أبلغت الوسطاء القطري والمصري موافقتها على مقترحهم بوقف إطلاق النار في غزة.

وأصدرت حركة حماس بيانا جاء فيه:

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جهتها أكدت مصادر إسرائيلية مشاركة في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل و"حماس" لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن "عملية إجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح يأتي في إطار العملية العسكرية المخطط لها في المنطقة.

وأشاروا إلى أنه "حتى يتم الانتهاء من الإخلاء وبدء العملية العسكرية، سيمر بعض الوقت، مما قد يسمح لحماس بتليين موقفها من أجل قبول الاتفاق.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن "فريق التفاوض الإسرائيلي تسلم رد حماس من الوسطاء وتجري دراسته للرد رسميا عليه".