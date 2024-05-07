انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يسيطر على معبر رفح .. تطورات الأوضاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيطر على معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، بعد ان تم اقتحامه في وقت سابق الثلاثاء.

وقال في بيان: سيطرنا على معبر رفح بشكل كامل ونقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت محيط معبر رفح الحدودي.

وأفادت هيئة المعابر في غزة بتوقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

ونفت تقارير إعلامية مصرية فجر اليوم، وجود محاولات نزوح من جانب الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وذكرت قناة القاهرة الإخباربة أن "هناك تبادلا لإطلاق النار بين حماس والقوات الإسرائيلية بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني".

وأضافت أن "الطائرات تنفذ أحزمة نارية عنيفة في محيط معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني".

هذا واستشهد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الهمص في حي الجنينة شرقي مدينة رفح،.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزل عائلة عبد العال بالحي الإداري (وسط رفح) تسببت في استشهاد أحد أفراد العائلة وإصابة آخرين.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين قولهم إن الولايات المتحدة قررت تأجيل إرسال أسلحة دقيقة إلى إسرائيل.

وأوضح المسؤولون أن إدارة الرئيس جو بايدن أوقفت تسليم ذخائر لإسرائيل للضغط عليها لعدم الذهاب إلى رفح.