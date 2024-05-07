انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعترف بمقتل جنديين بالشمال .. وحزب الله يؤكد القتلى بالعشرات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بمقتل جنديين في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء هجوم لحزب الله الاثنين، باستخدام طائرة مسيرة، بالقرب من المطلة.

ولم يكن جيش الاحتلال واضحا في الاعتراف بمقتل أعداد كبيرة من جنوده في شمال البلاد، بينما يؤكد حزب الله مقتل العشرات من الجنود في القصف الذي ينفذه على المناطق الحدودية الشمالية.

وفي إعلان منفصل، أقرت إسرائيل أمس بمقتل جندي رابع جراء هجوم حماس الذي شنه على معبر كرم أبو سالم.

وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين بين الضباط والجنود منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 612، بما في ذلك 267 منذ بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي.

وأصيب ما يصل إلى 3344 جنديًا وضابطًا آخرين، بينهم 1609 منذ بدء العمليات البرية.