انت الأن تتابع خبر جيش الإحتلال يعلن إصابة 5 من جنوده بقطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بإصابة 5 عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن مجموع الإصابات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بلغت 3573 ضابطًا وجنديًا، بينهم 1774 خلال الهجوم البري.



وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي، إن 265 عسكريًا لا يزالون قيد العلاج، إثر إصابتهم في معارك غزة، 33 منهم جروحهم خطيرة، مشيرًا إلى أن 4 جنود أصيبوا بجروح خطيرة خلال الساعات الـ24 الأخيرة .