أخبار اليمن : البرد يؤخر اليوم المدرسي نصف ساعة في اليمن

البرد يؤخر اليوم المدرسي نصف ساعة في اليمن
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير طابور الصباح نصف ساعة في كافة المدارس ابتداءً من يوم غدٍ السبت، بعدما كان في الثامنة.
جاء ذلك في تعميم جديد صادر عن الوزارة، حصل "دوت الخليج" على نسخة منه، حيث أشار إلى أنه وبناء على تحذيرات الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، من موجة صقيع متوقعة خلال الأيام القادمة في المرتفعات الجبلية وخاصة الشمالية وأجزاء من الجنوبية الغربية في المناطق الصحراوية، تقرر تأخير موعد طابور الصباح في كافة المدارس إلى الساعة الثامنة والنصف صباحاً.
ويأتي تأخير الطابور الصباحي- بحسب التعميم- حرصاً على سلامة الطلاب، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعويض أي فاقد تعليمي ناتج عن تأخر بدء الحصة الأولى.
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