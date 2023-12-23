أخبار اليمن : انفجار مخلفات العدوان يصيب طفلين في صعدة

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انفجار مخلفات العدوان يصيب طفلين في صعدة

أصيب طفلان بجروح اليوم، جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية حيدان بمحافظة صعدة. انفجار مخلفات العدوان يصيب طفلين في صعدةأصيب طفلان بجروح اليوم، جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية حيدان بمحافظة صعدة. وأكد مصدر أمني أن الطفلين أصيبا إثر انفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة فوط بمديرية حيدان ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأشار إلى أن مناطق واسعة من مديرية حيدان لا تزال ملوثة بالمئات من القنابل العنقودية والمحرمة دولياً وتشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين.

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