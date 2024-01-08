أخبار اليمن : وزارة النقل بالشركات الملاحية التي أوقفت تعاملها مع الكيان

وزارة النقل بالشركات الملاحية التي أوقفت تعاملها مع الكيانأشادت وزارة النقل في حكومة تصريف الأعمال، بإعلان بعض شركات خطوط النقل والشحن البحري إيقاف تعاملاتها مع الكيان الصهيوني.

وذكر وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال عبدالوهاب الدرة، أن بعض الشركات الكبرى للخطوط الملاحية البحرية أوقفت نشاطها وتعاملها مع الكيان الصهيوني في خطوة إيجابية وإنسانية تهدف للضغط لوقف المجازر والإبادة الجماعية ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأوضح أن من بين تلك الشركات الملاحية شركة كوسكو الصينية العملاقة للشحن المملوكة للدولة، مبيناً أنها رابع أكبر خط ملاحي للحاويات في العالم، وستجد كل التسهيلات من اليمن وجميع الدول الحرة.

ودعا الوزير الدرة، شركات الخطوط الملاحية الأخرى إلى أن تحذو حذو الشركة الصينية وتحدد موقفها من الكيان الصهيوني إذا أرادت الإبحار عبر البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

وأكد أن الموقف اليمني ثابت ولن يتغير كونه موقفاً إنسانياً ودينياً يحتم الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة ويرتكب ضده الكيان الصهيوني أبشع المجازر.