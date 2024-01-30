أخبار اليمن : مجيديع يعزي بوفاة الشيخ مجاهد شريان

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ مجاهد شريان
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ مجاهد شريان قايد الوعل، شيخ عزلة هجارة عتمة، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.
وفي برقية العزاء التي بعثها الى أولاد الفقيد الشيخ/ عز الدين مجاهد شريان الوعل، والدكتور/ محمد مجاهد شريان الوعل، والمهندس/ جمال مجاهد شريان الوعل، وكافة أفراد الاسرة بمديرية عتمة محافظة ذمار، عبر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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