أخبار اليمن : مدرب المغرب: أتحمل مسؤولية الفشل

مدرب المغرب: أتحمل مسؤولية الفشلأعرب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن حزنه بسبب وداع أسود الأطلس بطولة أمم إفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار، من الدور ثمن النهائي.

وخسر المغرب أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون رد، أمس الثلاثاء، في مباراة شهدت إهدار أشرف حكيمي ركلة جزاء لأسود الأطلس، بجانب طرد اللاعب سفيان أمرابط قبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء.

وقال "الركراكي" في مؤتمر صحفي عقب نهاية اللقاء: "كنا بحاجة إلى مزيد من الفاعلية من أجل تحقيق الفوز، لسوء الحظ كان الهدف الأول الذي تلقيناه هو الذي أدخلنا في أجواء المباراة، ثم أهدرنا ركلة جزاء وكان من الممكن أن نخسر بنتيجة ثقيلة لا نستحقها".

وأضاف: "أتحمل مسؤولية هذا الفشل في اختياراتي لطريقة اللعب واللاعبين، وأشعر بخيبة أمل من أجل الجمهور المغربي الذي استحق أفضل من ذلك بكثير، لكننا كافحنا حتى النهاية".

وتابع: "شعرت أننا قادرون على العودة بلقب أمم إفريقيا إلى المغرب، لكن هذا لم يحدث، آمل أن يتعلم اللاعبون من هذا التجربة، خاصة الشباب منهم".

وحول مستقبله مع المنتخب المغربي أجاب: "سأجلس مع رئيس الاتحاد المغربي وسنرى ما هو مناسب للمنتخب، لست إنسانًا يختبئ، هناك مراحل صعود وهبوط تمر بها المنتخبات الوطنية".