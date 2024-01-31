أخبار اليمن : إتلاف نصف طن أسماك غير صالحة للأستهلاك

إتلاف نصف طن أسماك غير صالحة للأستهلاك
أتلف فريق التفتيش والرقابة التابع لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق بوزارة الثروة السمكية اليوم، كمية من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في سوق البليلي بأمانة العاصمة.
وخلال عملية الإتلاف أوضح مدير التسويق بالوزارة راجح طبقة، أنه تم ضبط وتحريز وإتلاف ما يقارب من نصف طن من الأسماك لعدم صلاحيتها للاستهلاك.
وشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير العامة والخاصة بما يكفل الحفاظ على جودة المنتجات السمكية وصحة المستهلكين.. مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات بحق المخالفين.
(سبأ)
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