أخبار اليمن : تفاصيل عملية عسكرية يمنية نوعية (بيانٌ هام)

تفاصيل عملية عسكرية يمنية نوعية (بيانٌ هام)

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعۡدَ ظُلۡمِهِۦ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ مَا عَلَیۡهِم مِّن سَبِیلٍ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الذي يتعرضُ للعدوانِ الإسرائيليِّ المستمرِ حتى هذه اللحظةِ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةً تجاريةً أمريكيةً" كول" كانتْ متجهةً إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعدةِ صواريخَ بحريةٍ مناسبة أصابتها بشكلٍ مباشر.

إنَّ هذه العمليةَ تأتي بعدَ ساعاتٍ فقطْ من استهدافِ القواتِ البحريةِ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ للمدمرةِ الأمريكيةِ (يو إس إس غريفلي) بعدةِ صواريخَ بحريةٍ في البحرِ الأحمر، وكانتِ الإصابةُ مباشرةً ودقيقةً بفضلِ الله.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ في تقديمِ الدعمِ والإسنادِ للشعبِ الفلسطيني في قطاعِ غزةَ، وذلك بمنعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ وإدخال الغذاء والدواء للشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواجهُ التصعيدَ الأمريكيَّ البريطانيَّ بالتصعيدِ ولن تترددَ في تنفيذِ عملياتٍ عسكريةٍ واسعةٍ ونوعيةٍ رداً على أيِّ حماقةٍ بريطانيةٍ أمريكيةٍ ضدَّ اليمنِ العزيز.

وتؤكدُ كذلكَ أنَّ كافةَ السُّفُنِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ هي أهدافٌ مشروعةٌ للقواتِ المسلحةِ اليمنيةِ طالما استمرَّ العدوانُ الأمريكيُّ البريطانيُّ على بلدِنا.

والله حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 20 رجب 1445ه

الموافق للـ 31 يناير 2024م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

