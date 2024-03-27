أخبار اليمن : الحديدة.. إصابة مدني بانفجار في الدريهمي

الحديدة.. إصابة مدني بانفجار في الدريهميأصيب مدني جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وأوضح مصدر محلي، أن انفجار جسم من مخلفات العدوان أدى إلى إصابة وبتر رجل الشاب عصام يحيى محمد علي زوبلة البالغ من العمر 24 عاما من قرية جميشة.

وحصدت القنابل العنقودية والألغام من مخلفات العدوان، 52 شهيداً و80 جريحاً بينهم أطفال ونساء في محافظة الحديدة خلال العام 2023م.

