نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاتسكه: مباراة باريس أعادت للأذهان سيناريو مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، على تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تخطي عقبة باريس سان جيرمان أمس الثلاثاء.

وقال فاتسكه، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لدورتموند، "بدءًا من الدقيقة 80، كان لدي شعور بأن هذه المباراة مماثلة لمانشستر 97، في هذه اللحظة كان الأمر واضحًا بالنسبة لي، لن يتم تسجيل أهداف أخرى في هذه المباراة".

وأضاف "الفريق أبلى البلاء الحسن، أنا سعيد للغاية وسعيد من أجل ماتس (هوميلز)، نحن الاثنان في المرحلة الأخيرة من مسيرتنا، وكنتيجة لذلك لم يتوقع أي منا الوصول إلى ويمبلي (ملعب نهائي دوري الأبطال)".





وأتم "أنا سعيد للغاية أيضًا من أجل إدين (تيرزيتش)، في العام الماضي كنا على بعد شعرة واحدة من التتويج بلقب الدوري، الآن نحن في نهائي دوري الأبطال، ما يقوم به مذهل، هو يعمل بدقة كبيرة".

