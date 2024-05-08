نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجب عبدالقادر: مجلس المصري يحافظ على حقوق النادي ورابطة الأندية أخبرونا بأحقية المشاركة وليس إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري عن موقف الفريق البورسعيدي من المشاركة في البطولات الإفريقية خلال هذا الموسم.

وأكد رجب عبد القادر خلال تصريحات تلفزيونية " أن هناك لغط بسبب الحديث عن تحديد الاندية المشاركة في البطولات الافريقية بناء على ترتيب الاندية في الدور الأول وفوجئنا ببعض البيانات مذكور فيها النادي المصري وكان يجب علينا الرد "

تابع عبد القادر:" أن مجلس ادارة النادي يرغب في الحفاظ على حقوق النادي المصري ولذلك قمنا بمخاطبة رابطة الاندية واخبرونا اننا الاحق في المشاركة وليس انبي بناء على مواجهة الدور الأول التي حسمت لصالحنا بعد التساوي في عدد النقاط ".

أوضح النائب:"النادي المصري يحتكم في النهاية للائحة رابطة الاندية، وجماهير النادي حساسة جدا لأي تصرف وترغب في حصول المصري لحقوقه ولذلك إذا كان لنا حق سنطالب به".

