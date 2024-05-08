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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن موقف طارق مصطفى المدير الفني للفريق في استكمال مهمته الفنية خلال هذا الموسم.

رئيس البنك الأهلي: طارق مصطفى مستمر معنا وإيقاف مستحقات اللاعبين حتى نهاية الموسم

وأكد أشرف نصار خلال تصريحاته التلفزيونية أن طارق مصطفي المدير الفني لفريق البنك الأهلي إنه مستمر بشكل طبيعي رغم الهزيمة من إنبي بخماسية في الدوري.

أوضح أشرف نصار: "في أخطاء وسلبيات واجتمعت مع المشرف على الكرة وتناقشنا في هذا الأمر.. لكن طارق مصطفى مستمر معنا وجددنا الثقة فيه."

وأضاف: "قررنا إيقاف المستحقات المالية لجميع اللاعبين حتى نهاية الموسم"

واختتم: "سيتم استبعاد بعض اللاعبين الذين لا يشعرون بقيمة قميص البنك الأهلي وبالتالي سيتم استبعادهم"

