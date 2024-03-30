هزة أرضية تضرب دولة عربية
ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، سواحل مدينة قليبية شمال شرقي تونس.
وذكر المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، في بيان، أنه تم تحديد موقع الهزة بعرض سواحل /قليبية/، لافتا إلى أن قوتها بلغت 4.3 درجة على سلم ريختر.
ولم ترد أي تقارير، حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية مادية جراء الهزة الأرضية.
يذكر أن تونس تتعرض، بين الفترة والأخرى، لهزات أرضية خفيفة، لا تتجاوز قوتها في غالب الأحيان ثلاث درجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب دولة عربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.