أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب دولة عربية

هزة أرضية تضرب دولة عربيةضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، سواحل مدينة قليبية شمال شرقي تونس.

وذكر المعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، في بيان، أنه تم تحديد موقع الهزة بعرض سواحل /قليبية/، لافتا إلى أن قوتها بلغت 4.3 درجة على سلم ريختر.

ولم ترد أي تقارير، حتى الآن، عن وقوع خسائر بشرية مادية جراء الهزة الأرضية.

يذكر أن تونس تتعرض، بين الفترة والأخرى، لهزات أرضية خفيفة، لا تتجاوز قوتها في غالب الأحيان ثلاث درجات.