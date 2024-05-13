أخبار اليمن : أبو عبيدة: انقطاع اتصالنا بمقاتلين يحرسون 4 أسرى

أبو عبيدة: انقطاع اتصالنا بمقاتلين يحرسون 4 أسرى
أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، انقطاع الاتصال بمقاتلين قساميين يحرسون 4 أسرى محتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة في بيان عبر منصة تلغرام، “نتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية، انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة”.
وأوضح أن من بين الأسرى “هيرش غولدبيرغ بولين” الذي نُشر عنه تسجيل في وقت سابق.
وكانت كتائب القسام بثت، يوم 24 من الشهر الماضي، شريطا مصورا لبولين -والذي يحمل الجنسية الأميركية- ندد فيه بما وصفه بإهمال حكومة نتنياهو للأسرى، وطالبها بالعمل للإفراج عنه.
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