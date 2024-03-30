أخبار اليمن : 9 آلاف مريض بحاجة إلى إجلاء عاجل من غزة

9 آلاف مريض بحاجة إلى إجلاء عاجل من غزةأكدت منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة ماسة إلى إجلاء نحو 9 آلاف مريض خارج قطاع غزة للحصول على الخدمات الصحية المنقذة للحياة؛ منها علاج السرطان والإصابات الناجمة عن القصف.

وأضافت الصحة العالمية، في بيان نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، أن آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في أنحاء القطاع.

وأوضحت المنظمة الأممية، أنه تم نقل أكثر من 3400 مريض إلى خارج قطاع غزة عبر معبر رفح، بينهم 2198 مصابا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، لليوم الـ 176 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 75190، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.