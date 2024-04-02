أخبار اليمن : اعلان تحذيري عاجل من البنك المركزي اليمني ودعوة هامة لشركات الصرافة

اعلان تحذيري عاجل من البنك المركزي اليمني ودعوة هامة لشركات الصرافةحذّر البنك المركزي اليمني بصنعاء، من عمليات استنزاف واسعة للعملات الأجنبية التي يقوم بها مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي في محافظة مأرب وتهريبها إلى الخارج.

وأوضح البنك في اعلان تحذيري له اليوم الثلاثاء2 ابريل 2024 أن " مرتزقة العدوان في محافظة مأرب ينفذون عمليات استنزاف واسعة للعملات الأجنبية وتهريبها إلى محافظات أخرى وإلى الخارج".

وأضاف :"كما يقومون بإخراج المبالغ التي اكتنزوها من العملات غير القانونية عبر النهب والفساد المنظم ويحولونها إلى عملات أجنبية".

وفي اعلان – حصل دوت الخليج على نسخة منه - دعا البنك المركزي اليمني شركات ومنشآت الصرافة في محافظة مأرب والمحافظات المجاورة إلى الاحتفاظ بأرصدتهم من العملات الأجنبية وعدم المجازفة ببيعها للمرتزقة مقابل أسعار مغرية من العملة غير القانونية التي يقدمها المرتزقة.

وحمّل البنك دول العدوان ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتصاعد والمستمر للريال والذي سيلقى بظلاله على الوضع المعيشي في المحافظات المحتلة بشكل عام ومحافظة مأرب بشكل خاص.

