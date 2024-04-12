أخبار اليمن : دائرة المنظمات الجماهيرية تهنىء ابوراس بعيد الفطر

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنىء ابوراس بعيد الفطررفع القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية بالمؤتمر الأخ سيف عبدالولي الهياشي برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى الأخ رئيس المؤتمر الشعبي العام صادق بن أمين ابوراس جاء فيها :الاخ المناضل الشيخ /صادق بن أمين ابو راس ... رئيس المؤتمر الشعبي العام ... المحترم

تحية طيبة وبعد:

يطيب لي بأسمي شخصيا ونيابة عن زملائي في قيادة دائرة المنظمات الجماهيرية بالأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادات منظمات المجتمع المدني من أعضاء المؤتمر أن ارفع لكم ومن خلالكم لقيادات المؤتمر الشعبي العام واعضائه وأنصاره وحلفائه في احزاب التحالف الوطني الديمقراطي أسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك هذه المناسبة الدينية العظيمة والعزيزة على قلوبنا ، التي تأتي بعد محطة الصيام التي تزودنا منها بالأعمال الصالحة ..تقبل الله منا ومنكم الطاعات والعبادات إنه سميع مجيب.

الاخ رئيس المؤتمر

واذ نهنئكم بهذه المناسبة الجليلة ، نحيي مواقفكم المبدئية والثابتة التي هي مواقف المؤتمر وحلفائة في الوقوف في خندق مواجهة ومقاومة العدوان الذي يستهدف الوطن ووحدته وسيادته واستقلاله ، والذي يتجدد اليوم بعدوان امريكي وبريطاني مباشر .

كما نثمن موقفكم الانساني والديني والاخلاقي الصادق الداعم والمساند لقضية الأمة العربية والإسلامية قضية فلسطين المركزية ومظلومية اخواننا في غزة الجريحة التي تتعرض لأبشع عدوان يمارسه الاحتلال الصهيوني منذ أشهر ضد أهلنا في قطاع غزة.

وهي مناسبة لأن نبارك فيها الموقف الشجاع وقرار المواجهة الذي تجترح من خلاله قواتنا المسلحة اليمنية كل الصعاب وتغلب الموقف الانساني والاخلاقي في مواجهة كيان العدو الصهيوني ومناصرة لغزة الإباء والصمود التي تتعرض للصلف الصهيوني وحرب الابادة بدعم مكشوف من قبل الادارتين الامريكية والبريطانية وتحت مظلة غربية اشمل واوسع وتخاذل اممي وعربي صارخ.

وختاما..اجدد التهنئة الخالصة لكم..سائلا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة عليكم وانتم بصحة وعافية وقد تحقق لشعبنا السلام والأمن والإستقرار والرخاء والنصر المؤزر على كل أعداء اليمن .

الرحمة والغفران للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى ..

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري ؛؛؛

أخوكم الشيخ /

سيف عبدالولي الهياشي

القائم بأعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الأمانة العامة للمؤتمر